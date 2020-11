Heroj "pancera" ide u trenere?

Reprezentacije Nemačke je na ubedljiv način došla do "Boginje" 2014. godine u Brazilu. U velikom finalu savladana je Mesijeva Argentina i to u produžetku golom rezervista Marija Gecea.



On je godinu dana pre toga dogovorio transfer u Bajern, da bi se 2016-te vratio u svoju Borusiju. Ipak povratak nije bio uspešan, Gece nikada nije ponovio partije iz perioda prvog mandata u BVB-u. Početkom oktobra je kao slobodan igrač pojačao redove holandskog PSV-a.



U Ajndhovenu se dobro snašao, ima tri gola na šest odigranih utakmica - ima tek 28 godina, ali već razmišlja šta posle igračke karijere.



"Ako to što ste imali odlične trenera automatski znači da ćete i vi biti dobar trener, onda bih se definitivno okušao. Šala na stranu, i dalje ne znam da li ću hteti da bude trener za deset ili dvadeset godina, ali zašto da ne? Bio sam profesionalac već deset godina, sve je moguće. Ako mogu da 'uzmem' nešto od bivših trenera, to bi bilo odlično. Trenutno uživam i dalje u igračkoj karijeri", izjavio je Gece.



Ko zna, možda bivšeg "milionera" vidimo i pored aut-linije reprezentacije svoje zemlje.