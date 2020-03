Heroj! Kako je Dibala letos spasio Juventus sa desetak reči!

Majstorija Paula Dibale u derbiju protiv Intera je Juventus približila tituli. Naravno, pitanje je šta će biti sa prvenstvom, ali je Juve u "Derbiju Italije" pokazao da je mnogo kvalitetniji od rivala.



Za Argentinca ovo je 13. gol u sezoni, dodao je 12 asistencija, pa je MVP Juventusa, sasvim sigurno, ispred Ronalda koji je najefikasniji.



Uz to Ronaldo je standardan, dok Dibala deli minutažu sa Iguainom.



Svojim igrama Argentinac je često spasavao Juve ove sezone, a po svemu sudeći spasao je i direktora Paratićija koji je želeo da ga proda.



U jednoj od utakmica jesenas, Dibala je posle golova gledao ka loži Juventusa i gestikulirao, pretpostavljalo se da je podsetio Marotinog naslednika šta je želeo da učini.



U stvari, sada je jasno, on je već bio prodat Mančester Junajtedu, ali kada ga je menadžer Horhe Antun nazvao da kaže da su pregovori uspešni, on je odbio.



"Ne zanima ne novac, ni šta su se dogovorili, ostajem ovde", stavio je Dibala tačku.



Ovo će mu pribaviti kultni status među navijačima Juventusa, nije hteo da napusti klub i sada pregovara o novom ugovoru. Juve ne samo da ne želi da ga menja za Pogbu, već će mu ponuditi više od 10 miliona po sezoni i načiniti ga najplaćenijim igračem Serije A posle Ronalda.



Zanimljivo da je Junajted nudio Lukakua u zamenu za Dibalu, i da je Juve zagrizao, mada su čekali Ikardija, sinoć se Belgijanac nije video, potvrdilo se ponovo da u velikim utakmicama on jednostavno nikada nije na očekivanom nivou, gotovo da nije pipnuo loptu.