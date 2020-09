Henes besan: "Zahavi je nezajažljiva pirana, gde možete posle Bajerna?"

Još traje saga oko sudbine Davida Alabe.



Bajern Minhen je osvojio i Ligu šampiona, dobar deo zasluga ide i Alabi, ali brojni mediji govore o tome da bi on mogao da napusti Minhen.



Predsednik Bajerna Uli Henes je za to optužio Alabinog menadžera Pinija Zahavija.



"David Alaba ima nezajažljivog menadžera, Pini Zahavi mnogo utiče na njega. Uvek se radi o novcu... Alaba je već u najvećem klubu na svetu, gde bi drugde mogao da ode?



"Želimo da David ostane sa nama jer je sjajan tip, Hansi Flik je jasno to stavio do znanja. Ali ima krvoločnu piranu za agenta koji utiče i na njegovog oca. Zahavi očigledno želi da sredi ogroman deo kolača za sebe", istakao je Henes.



Kao potencijalna destinacija spominjala se Italija gde Zahavi ima veoma važne kontakte u najvećim klubovima na Apeninima, dok se stidljivo govorilo i o Barseloni.