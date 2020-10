Hendersonov izraz lica, neprocenjivo! Rešenja? Klinac iz pete lige, danski div, "Billy the kid" ili sam kapiten?

Ono čega se Liverpul plašio najviše se dogodilo. Posle povrede Van Dajka, tokom nedelje u Ligi šampiona protiv Mitjitlanda se povredio i Fabinjo koji je vezni igrač, ali je bio alternativa za Holanđanina, igrao je odlično i kao štoper.



Sada, pred današnji dolazak Vest Hema na "Enfild", Klop se suočava sa ogromno krizom, a opcije unose strah među navijače.



Naime, iako su dobili oba meča u Evropi i nalaze se na deobi prvog mesta u PL, klub plaši predstojeći praznični period, veliki broj teških mečeva u ligi, zbog toga izraz lica Džordana Hendersona, kapitena tima kada se Brazilac povredio protiv Danaca dovoljno govori.



Šta Klop može da uradi?



Ris Vilijams je odigrao dva meča u Ligi šampiona, ali on je do skoro igrao petoligaški fudbal u Kidenminster Harijersima. Sa amaterskih terena u najtežu ligu na svetu, pogotovo na tako osetljivom mestu. Ipak, pokazao je i protiv danskog prvaka, kada je zamenio Fabinja da ima osećaj za igru, da je jak na lopti i moguće je da će on biti partner Džou Gomezu.







Drugo rešenje je Sep van den Berg. Oko njega je vladao veliki "hajp", momak je bio meta Ajaksa, Bajerna i PSV Ajndhovena, Klop ga je ubedio da će se postepeno razvijati u Ajaksu. Ovaj holandski div stigao je iz Cvolea, ima samo 18 godina, igrao je za rezerve, dobio šansu u prijateljskoj utakmici protiv Blekburna letos, ali da li je za njega rano?



Nejt Filips je stariji od pomenute dvojice, očekivalo se da ode, ali nije bilo ponuda. On je proveo prošlu godinu u Cvajti sa Štutgartom, ali ga je Liverpul vratio u januaru jer im je bio potreban zbog manjka igrača u odbrani. Igrao je protiv Evertona u kupu, kada je Klop izveo rezerve i klince i dobio sa 1:0 lokalnnog rivala.



Onda su ga vratili Štutgartu, ali Nemci po povratku u Bundesligu nisu poslali ponudu da ga vrate.







I na kraju, "Bili the Kid", kako ga zove Klop. Bili Kumetio je na opšte iznenađenje otišao na pripreme sa timom u Austriju pred sezonu, kažu da je željom i snagom impresionirao starije igrače.



Ali, momak će tek u narednom mesecu biti punoletan, veliki je rizik da sada počne da igra.



Ideja koja se mnogima nameće je kapiten Henderson. On se uvek žrtvuje za tim, kapiten je igrao već štopera sa Gomezom protiv Montereja na SP za klubove, komandovao je odbranom, i verovatno je on najbolje rešenje, jer ima mnogo iskustva pa iako nije štoper, komandovaće odbranom, a Alkantara ili Keita će zauzeti njegovo mesto u veznom redu.