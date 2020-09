Haverc stigao, sada sledi Lampardova "metla" - Zašto se navijači Čelsija pozivaju na "crvene đavole"?!

Roman Abramovič se ovog leta itekako 'otvorio'.



Ova transfer pijaca podseća na neke ranije kada je Rus kupovao na sve strane. Podsetimo Čelsi je tokom prošle sezone imao suspenziju po pitanju prelaznih rokova, a tokom ovog roka stigli su Verner, Zijeh, Haverc, Čilvel, Tijago Silva i Malang Sar.



Ipak sada sledi onaj drugi deo posla, oslobađanje "tereta" - a u Čelsiju ga baš i ima.



Novinar Ornstejn navodi da je klub otvoren i za ponude oko Žoržinja i Barklija. Dvojac je imao odličnu minutažu tokom prošle sezone, ali veza će doživeti i najviše promena.



Tu su i već dobro poznati fudbaleri koje Englezi zovu "dead wood", svoje ugovore i dalje imaju Zapakosta, Drinkvoter, Kenedi, Batšuaji. Sa pozajmica se vraćaju Bakajoko, Ampadu - francuski internacionalac bi mogao nazad u Milano.



Situaciju neracionalne kupovine se najbolje razume kada uzmemo primer Kenedija. Brazilac je u Čelsiju od 2015. godine, četir sezona je već po pozajmicama. Jednu u Votfordu, dve sezone u Njukaslu i prethodnu je bio u Hetafeu.



