Haverc je nezadrživ, vodi "Farmaceute" u Ligu šampiona!

Frajburg je u okviru 29. kola nemačke Bundeslige dočekao Leverkuzen, a gosti su izašli kao pobednici iz ovog duela.



Jedini gol na ovom meču postigao je sjajni Kai Haverc, mladić koji i dalje nema 21 godinu i koji je već postigao svoj 35. gol u karijeri u Bundesligi, nešto što nikome nije pošlo za rukom do sada.



Gol smo videli početkom drugog poluvremena u 54. minutu kada je Bejli uspeo da izigra odbranu gostiju, dodao je do Haverca koji je samo takao loptu, dovoljno za pobedu.



Leverkuzen se ovom pobedom vratio na pobedničke staze, stigao do 17. pobede u sezoni i što je najbitnije, pobegao je Menhengladbahu na 3 boda razlike, iako ima utakmicu više.



Frajburg je zbog slabih igara po povratku Bundeslige sve dalje od Lige Evrope.