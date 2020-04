Haos u Španiji, pobuna igrača, šta sada?

Planovi španske federacije da sezona bude nastavljena u junu, pretrpeli su veliki udarac. Fudbaleri su se pobunili, a osmočasovni razgovori nisu dali rezultat.



Naime posle dogovora Saveza i Primere koji se često sukobljavaju, došlo je do neslaganja sa fudbalerima.



Profesionalci ne žele da igraju bez garancija i dok se ne steknu uslovi. Naime, predstavnici igrača smatraju da početak juna neće biti bezbedan.



Oglasio se Rafael Himenez iz Segunde, predstavnikj igrača koji je rekao da neće igrati.



"Mogu da me zovu ludim, ali neću da igram, život je važniji od novca", kaže štoper Kadiza.



"Nisu sigurni da niko neće oboleti, jer da nije tako, zbog čega ne žele da potpišu garancije da nam se ništa neće desiti", kaže Himenez Fali.



"Možemo da igramo kad budemo sigurni, a ne kada nas primoraju. Ako budemo složni i kažemo ne, neće se igrati", dodao je on, a ima podršku većine profesionalaca.











Igrači su zabrinuti, prvo jer će morati dva meseca da budu odvojeni u karantinima od svojih porodica, plus niko ne zna šta će se desiti ako neko oboli i raširi virus na čitav tim.



Jasno, veliki klubovi žele da igraju zbog TV prava, ali i ako rivali odustanu, verovatno od nastavka neće biti ništa. U Španiji je situacija daleko od normalizacije, a nastavak u julu nije opcija jer ne bi mogli da završe sezonu do kraja jula, kada bi trebalo da počnu evropski kupovi...