Haos u Ligi 1, zbog ispadanja otišli na sud

Francuski fudbalski klub Amijen žalio se danas sudu zbog "nepravednog" ispadanja iz prve lige, nakon što je sezona prekinuta zbog pandemije korona virusa.







Odlukom francuske vlade zabranjena su sva sportska takmičenja do 1. septembra, pa je prekinuto i fudbalsko prvenstvo. Za šampiona je proglašen Pari Sen Žermen, koji je imao 12 bodova više od drugoplasiranog Marseja.



Iz lige su ispali Amijen i Tuluz.



Amijen je bio pretposlednji sa četiri boda više od Nima, koji je na 18. mestu van zone ispadanja. Takmičenje je prekinuto 10 kola pre kraja.



Predsednik Amijena Bernar Žoanin rekao je da će se klub boriti protiv te "nepravedne odluke".



"Mislimo da je ta odluka protiv sportske korektnosti. Ova odluka je kazna koju smo dobili od lige. Nepravedna je. Prisiljeni smo na borbu, na odlazak na sud da pokušamo da preokrenemo ovu nepravednu odluku", naveo je on, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



Amijen je početkom meseca započeo peticiju u kojoj je tražio da uprava Lige razmotri svoju odluku o ispadanju klubova. Amijen predlaže da u narednoj sezoni u prvoj ligi bude 22, umesto 20 klubova. To bi uključivalo i Lorijen i Lans, koji su bili najboljeplasirani u drugoj ligi uoči prekida.



"Ne osporavamo odluku o prekidu sezone. To nije predmet ovog postupka. Bilo bi pomalo neprimereno. Ono što osporavamo su posledice donetih odluka", rekao je advokat Kristof Bertran.