"Halo, ovde Jirgen" - Priča o Klopu i Adebaju Akinfenvi i poziv koji je obišao svet!

Odakle da počnemo?



Recimo, svi znate ko je najveći, najjači i najgotivniji fudbaler na svetu - Adebajo Akinfenva, poznat i kao "Zver", "Hulk", ima 110 kilograma, kralj je nižih liga Engleske, ali je dočekao 38. godinu da i to promeni.



Akinfenva je poveo Vikomb Vondererse u Čempionšip, prvi put u svojoj 133 godine dugoj istoriji!



Pobedom nad Oksfordom, Vikomb je po prvi put obezbedio plasman u Čempionšip, ali ta priča ne bi dospela do svakog zaljubljenika u fudbal širom sveta da nije bilo Akinfenve.



On je u intervjuu posle utakmice javno poručio da sada jedini čovek koji sme da ga pozove na Whatsapp jeste - Jirgen Klop i da bi voleo sa njim da proslavi najveći uspeh u karijeri.



I zamislite - to je stiglo do Nemca, koji je pozvao Akinfenvu i ostalo je istorija, pojavio se i snimak njihovog razgovora koji je tekao ovako:



"Pozdrav, veliki čoveče, i čestitam ti od srca. Gledao sam utakmicu, nisam video intervju, ali mi je Džordan Henderson rekao da bi voleo da me čuješ da proslavimo i evo nas... Čestitke još jednom. Uvek sam verovao da si igrač u najmanju ruku za Čempionšip, a sad si konačno tamo. Velika, velika pobeda. Nadam se da ćete prigodno da proslavite uspeh u ovim čudnim vremenima", poručio je Klop.











Inače, dodaćemo i to da je Akinfenva vatreni navijač Liverpula, da mu je oduvek bio najveći san da zaigra na Enfildu, u tome nije uspeo, ali zato je svoj san donekle ostvario kada je igrajući za Vimbldon postigao pogodak Redsima u FA kupu, u sezoni 2014/15.





Tada je dočekao da menja dresove sa Stivenom Džerardom, a sada je ovaj poziv korak dalje, kom nije mogao da se nada ni u najluđim snovima.







I za kraj, dočekao je da konačno zaigra u Čempionšipu, u svojoj 39. godini.







Alal vera, majstore!