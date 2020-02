Haland otkrio, evo šta se desilo sa Junajtedom i zbog čega u klubu ne vole Rajolu!

Erling Haland trese mreže u Bundesligi, i dalje se provlače priče da je odabrao ponudu Borusije jer je provizija za Rajolu, ali i njegovog oca Alf Inge Halanda bila veća.



Navodno je zbog toga propao transfer, uz to Junajted je ljut na Rajolu jer pokušava da odvede Pogbu.



"Kritike da sam alav? Ti ljudi nisu normalni, svi koji me znaju potvrdiće da je novac poslednja stvar koja me zanima u fudbalu. Jednostavno, razgovarao sam sa menadžerom i ocem, najbolja solucija je Dortmund", kaže Haland.



Momak koji je već počeo da teroriše odbrane Bundeslige kaže da Solskjer nema nikakve veze sa tranferom.



"Ole je mnogo učinio za mene u karijeri, zahvalan sam mu na tome, ali ovo je sada druga situacija, gledam šta je najbolje za mene", kaže Haland za koga se spekuliše da ima klauzulu oko 75 miliona evra, i da je to bio uslov da potpiše za Dortmund.



"Nemam pojma, on je najbolji u poslu u kome radi, za igrače koje zastupa čini sve. I to možda smeta nekome i izaziva zavist kod ljudi. Uvek je dobro imati Rajolu pored sebe", zaključio je Haland koji je pre jedno leto odbio Juve, sada Junajted, a videćemo koliko će se zadržati u Dortmundu.



"Milioneri" igraju večeras protiv Ajntrahta, dan ranije kako bi se spremili za meč Lige šampiona. Haland će biti u timu, Marko Rojs je i dalje povređen.