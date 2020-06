Haland drži Borusiju u igri za titulu, Ajntrahtov poker u Berlinu!

Najmanje neizvesnosti je bilo u duelu Paderborna i Verdera iz Bremena.



U ovom duelu dve poslednjeplasirane ekipe pobedu su odneli gosti koji su slavili rezultatom 1:5.



Čak tri gola smo videli u prvom poluvremenu u mreži Paderborna, strelci su bili Klasen, Osako i ponovo Klasen, a pobedu je u drugom poluvremenu potvrdio Egeštajn.



Sabiri je postigao jedini gol za Paderborn u 66. minutu utakmice, a Fulkrug je dotukao Paderborn za konačnih 1:5.



Fortuna iz Dizeldorfa je umalo stigla do veoma bitnog boda i to protiv Borusije iz Dortmunda na svom terenu. Bilo je 0:1, a Gereiro je postigao jedan gol na ovom meču koji je poništen nakon VAR tehnologije.



Ipak, gosti dolaze do pobede preko Halanda u 5. minutu nadoknade vremena.



Halandov gol glavom pogledajte



Keln je dočekao Union Berlin na svom terenu, a gosti su uspeli da slave rezultatom 1:2. Fridrih i Gentner su bili strelci za goste, dok je za domaće gol utehe postigao Kordoba.



U duelu Volfsburga i Frajburga pobednika nije bilo - 2:2.



Domaći su poveli sa 2:0 već nakon 27 minuta, Veghost je strelac oba gola. Zanimljivo da je dva gola postigao i Ginček, ali su oba poništena posle intervencije VAR tehnologije, prvi zbog ofsajda, drugi zbog igranja rukom.



Ipak, Holer gostima u najboljem mogućem trenutku donosi smanjenje rezultata, u 43. minutu pred odlazak na odmor, a potom odmah na početku poluvremena Salai donosi bod Frajburga.



U duelu Herte i Ajntrahta gosti iz Frankfurta su odneli čitav plen. Povela je Herta golom u 24. minutu, postigao ga je Pjontek, ali je pred sam kraj prvog poluvremena Bojata dobio crveni karton zbog spoticanja protivnika, bio je poslednji igrač odbrane i napravio je faul.



U nastavku totalni preokret, Dost, Silva, Ndika i ponovo Silva su doneli ubedljivu pobedu gostima od 1:4.



Kostić igrao čitav meč, baš kao i Grujić, dok je Gaćinović ušao pred sam kraj.

