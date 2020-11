Hajduk je "hrvatski Fulam", Splićani sami sebe ukopali!

Nekoliko sati pre nego što je Fulam prosuo dva boda protiv Vest Hema, Hajduk iz Splita je na sličan način ostao bez sva tri protiv Osijeka.



Na debiju Bora Primorca tim sa Poljuda je imao priliku u nadoknadi vremena dođe do pobede protiv Osijeka i tako vrati osmeha na lica posle nekokoliko turobnih nedelja.



Umesto da u stilu favorita i velikog imena kluba Hajduk sa lakoćom reši poklon došlo je do svađe ko će biti izvođač.



Loptu je uzeo Libanac Žradi, a prišao mu je Brazilac Žairo i probao da mu je otme, hteo je on da šutne penal.



Izbila je rasprava i svađa i na kraju je ipak Žradi šutirao penal. Ali, Ivušić ga je pročitao i odbranio šut.



Ipak Hajduk je ovim bodom prekinuo seriju od tri poraza, ali je i posle četiri uzastopna kola ostao bez pobede.