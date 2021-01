Gvardiolu isterali iz grupe, "mozak mu mutirao"!

Pep Gvardiola nije samo bivši fudbaler, niti veliki menadžer, poznat je kao čovek širokih interesovanja, a kada je rodna Katalonija u pitanju on nikada nije krio stav.



Naime, iako je za Španiju osvojio zlato 1992. na OI u Barseloni, i tada nije nijednog trenutka krio da pokrajina u kojoj se rodio treba da bude nezavisna.



U dokumentarcu "Igrao to ponovo, Pep", on se osvrnio na konflikt koji je imao sa saigračima iz tog olimpijskog tima zbog politike.



Ta selekcija inače imao svoju Vots Ap grupu u kojoj su članovi reprezentacije, sada penzioneri ili treneri aktivni i dopisuju se.



"Mi smo bili kao porodica, i dalje se oni sakupljaju u toj grupi na društvenoj mreži pričaju i druže se, ali ne žele da budem tamo. Shvatio sam i zbog čega, izbacili su me", rekao je Pep.



Inicijator je bio Santi Kanizares koji se uvek sukobljavao sa Gvardiolom kada je u pitanju politika, odnosno njegovo viđenje problema Katalonije.



"Uvek se osećam loše kada priča o politici i zbog agresivnosti njegovih stavova. Ta ostrašćenost je dostigla takve granice, to se više ne može tolerisati, Izgubio sam svaki kontakt sa njim", kaže Kanizares.







On je dodao da je Gvardioli mozak mutirao od politike.



Pep, jasno ima drugačije mišljenje.



"Volim Kataloniju svoju zemlju, ali imam osećanja za Španiju. Oni mi sada zameraju što sam igrao za Španiju, ali igrao sam za tim, i davao sve. Alfonso Perez i Kanjizares to ne mogu da shvate", objasnio je menadžer Sitija.



Gvardiola je 2018. nosio žutu traku u znak podrške političkim zatvorenicima u Kataloniji. Kažnjen je 20 000 funti od FA jer je zabranjeno slati političke poruke.







"To nije bila poruka o nezavisnosti, već nevinim ljudima u zatvoru. Ali, prihvatam pravila, platio sam kaznu", dodao je menadžer Sitija.



"Pre svega ja sam čovek, to nije politika već čovečnost", dodaje Pep.