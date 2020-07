Gvardiola u inat svima, odgovor za Murinja, Tebasa: "Igramo po istim pravilima"

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je danas da je "neverovatno srećan" što je usvojena žalba kluba na dvogodišnju suspenziju iz evropskih takmičenja i naveo da klub zaslužuje izvinjenje.





Gvardiola je rekao da je klub morao da trpi šaputanja drugih klubova u vezi sa postupcima van terena i naveo da Siti zaslužuje izvinjenje.







"Jučerašnji dan je bio dobar dan za fudbal, pošto smo igrali istim pravilima finansijskog fer pleja kao i svi evropski klubovi. Ljudi su govorili da smo varali i lagali i mnogo puta nije bilo pretpostavke nevinosti", naveo je Gvardiola, preneo je Skaj.



Sud za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani juče je uvažio žalbu Mančester sitija na suspenziju od dve godine iz evropskih takmičenja.







UEFA je u februaru suspendovala Siti zbog ozbiljnog kršenja pravila finansijskog fer pleja izmedju 2012. i 2016. godine. Siti se žalio, a CAS je usvojio žalbu navodeći da je odluka Uefa bila "neosnovana i zastarela".



"Možemo da igramo u Ligi šampiona naredne sezone pošto je ono što smo uradili ispravno, pravilno. Neverovatno sam srećan zbog te odluke, koja pokazuje da nije tačno sve ono što su ljudi pričali o klubu, mi treba da branimo na terenu ono što smo osvojili na terenu", naveo je Gvardiola.





"Kao što sam mnogo puta rekao, da smo nešto skrivili prihvatili bismo odluku Uefa i CAS pošto bi to značilo da smo uradili nešto pogrešno. Možemo da se branimo. Imamo pravo da se branimo kada verujemo da je ono što smo uradili ispravno", dodao je španski trener.











U ovosezonskom takmičenju u Ligi šampiona, Siti čeka revanš utakmica osmine finala protiv Real Madrida. U prvom meču u Španiji Siti je pobedio sa 2:1.





Upitan o svojoj budućnosti u klubu, Gvardiola je rekao da je "srećan", ali je dodao da "sada nije vreme" da se razgovara o novom ugovoru. Njegov ugovor ističe na kraju sledeće sezone.





"Za 10 godina smo napravili korak napred. Uložili smo mnogo novca, kao i mnogo klubova. Uradili smo to na ispravan način. Nismo suspendovani jer smo poštovali pravila finansijskog fer pleja. Da nismo, bili bismo kažnjeni. Kao što smo radili prethodnih godina, pokušaćemo da pobeđujemo na terenu. Ljudi ne smeju da zaborave, mi smo oštećeni. Pokazali smo da to sve nije istina. Zbog toga ljudi treba da budu srećni ili bi makar trebalo to da prihvate", rekao je Gvardiola.





"Mi ne treba da tražimo dozvolu da bismo bili tamo, mi zaslužujemo da budemo tamo. Voleo bih da kažem: 'Pogledajte nas u oči i recite nam nešto licem u lice i izadjite na teren, igrajte protiv nas i ako nas pobedite, pružićemo ruku i čestitaćemo vam", naveo je Gvardiola.











Gvardiola je sarkastično odgovorio na reagovanje predsednika španske Primere Havijera Tebasa, koji je kritikovao odluku CAS.



"Senjor Tebas mora da je ljubomoran na Premijer ligu i na engleski fudbal. On je neverovatan pravni ekspert. Sledeći put ćemo njega da pitamo pred koji sud i pred koje sudije da idemo. On mora da brine za Primeru. Ali, kada je odluka dobra za njega, to je savršeno, kao što se mnogo puta dogodilo u Španiji. Ali, kada je odluka protiv, problem je za druge", naveo je španski trener.



"Mi ćemo sledeće sezone biti u Ligi šampiona, senjor Tebas, pošto ono što smo uradili, uradili smo na pravi način", dodao je bivši trener Barselone.