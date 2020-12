Gvardiola protiv Portugalca, rat rečima pred novi duel!

Večeras imamo i zanimljiv meč u grupi C, Porto će dočekati Mančester Siti.



"Građani" su se kvalifikovali za narednu fazu, žele da osiguraju mesto broj jedan pred žreb. Za to ima treba makar bod protiv Portugalaca. Derbi grupe C je imao i svoju uvertiru, Gvardiola nema najbolji odnos sa Konseisaom.



Trener Porta je posle prve utakmice rekao kako su Gvardiola i njegovi pomoćnici dobacivali tokom preokreta na "Etihadu", 3:1 za Siti, te su u jednom trenutku psovkama pričali o Portugalu koristeći proste reči.



"Ne slažem se sa njim ovo nije istina. Nismo vršili pritisak nad sudijom, mi nismo takav tim. Do nije deo danas. Pet godina smo ovde, pre toga u Nemačkoj i Španiji, naše ponašanje govori za sebe", prokomentarisao je Gvardiola svoje, ali i ponašanje svog tima.



Videćemo kakva će biti atmosfera večeras, Konseisao je poznat u Portugalu da ima kratak fitilj. Tamošnji mediji su pisali već o nekoliko burnih neslaganja sa svojim timom, neka su za epilog imala i odlazak pomoćnog osoblja.