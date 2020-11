Gvardiola progovorio o Barsi i budućnosti! Šta je razlog za ovu odluku?

Pep Gvardiola je razvejao i poslednje sumnje.



Iako Viktor Font, kao predsednički kandidat najavljuje da će ubediti Pepa da se vrati na klupu, kao i da će sam vratiti legende iz najbolje generacije u istoriji Barse, to se jednostavno neće desiti.



Nakon jučerašnje pobede protiv Šefilda, Pep je bio jasan.



"Ostaje ono što sam rekao kada sam otišao. Više nikada neću sesti na klupu Barselone, moj posao je tamo završen, na Kamp Nou mogu da dođem kao gledalac", kategoričan je Gvardiola.



On je time isključio mogućnost da se vrati i kao direktor, ili funkcioner kluba, što se takođe pominjalo.



"U životu ima drugih stvari da se radi, ne razmišljam o Barseloni, Kuman je odličan trener, ko će biti sledeći, ne znam, ja sigurno neću", dodao je Katalonac.



Njemu ugovor ističe na leto, i dalje nije dao odgovor Sitiju, koji će čekati do proleća, mada već razmišljaju o Nagelsmanu ili Poketinu.







Niko ne zna šta je Gvardioli na pameti, ali se mnogi pitaju zbog čega kategorički odbija bilo kakvu ideju o povratku kući.



Jedna od priča je da je otišao zbog Mesija koji mu je podrivao autoritet i da je i tada rekao da odlazi zauvek, uvek se u poslednjih osam godina distancirao od kluba, ali sa druge strane, možda ova priča nije tačna.







Jer letos se pisalo da je Mesijev uslov da dođe u Siti, da Pep produži ugovor sa "Građanima".



Jednom će se saznati istina, ali ono što je sigurno, jer Gvardiola nikada ne krši reč, da on u budućnosti nikada više neće sedeti na klupi kluba sa kojim je osvojio sve.