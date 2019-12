Gvardiola priznao ono što svi znamo, navijači ga nazvali "prevarom"!

Čini se da je priča završena. Naime, niko pri zdravoj pameti ne može da očekuje da će Liverpul izgubiti titulu sa ovolikom prednošću. Naime, Redsi imaju +13 u odnosu na Lester, +14 u odnosu na Siti i meč manje. Realno, osim nekog kompletnog sloma, tu prednost je gotovo nemoguće izgubiti, niti je nekom pošlo za rukom u Engleskoj posle Božićnog ludila.



"Gotovo je, borićemo se do kraja, ali realno, nemamo šansu", iskren je Pep Gvardiola. Posle dve godine, njegov tim će prepustiti titulu, ali je Španac rekao da kupovi kao i Evropa neće biti prioritet.



"Ne smemo to da radimo jer nećemo igrati Ligu šampiona sledeće godine". Vulvsi su blizu, to jr tim koji igra sjajno već par godina, moramo da budemo koncentrisani na prvenstvu.



Svoje kontroverzne zamene u porazu protiv "Vukova" objasnio je zgusnutim rasporedom i time da je sledeći meč već na programu sutra, ali su navijači besni.



"On je Emeri, koji se oblači u Zari".



"Posle odlaska Artete, sve njegove slabosti će sada biti vidljive".



"Kao i mnogo puta ranije nema plan B".



"Prevara, Klop je uložio mnogo manji novac, osvojio Ligu šampiona, sada će i prvenstvo", ogorčeni su navijači Sitija koji su brzo zaboravili domaće trofeje.



"Građani" ređaju poraze, navijači smatraju da Gvardiola nije zainteresovan ni za budućnost kluba, jednostavno ostaće do kraja ugovora, još sezonu, ali se mnogi pitaju zar mu treba dopustiti da bira pojačanja narednog leta, za tim koji će naslediti neko drugi?



U svakom slučaju, teški trenuci za Siti u šampionatu, očekivalo se da će trka kao i prošle godine biti neizvesna, ali ovakvu dominaciju Redsa niko nije mogao da pretpostavi.





Siti sutra dočekuje Šefild, pa prvog dana nove godine ekipu Evertona...