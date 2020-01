Gvardiola o "najboljem engleskom klubu" u protekloj deceniji, da li je u pravu?

Trener fudbalera Mančester Sitija Pep Gvardiola rekao je danas da je njegov tim najbolji u poslednjih deset godina u Engleskoj.





"Mislim da smo u prošloj deceniji bili najbolji tim u pogledu bodova, golova, titula i drugih parametara. Čestitam klubu na tome", rekao je Gvardiola.



Engleski klub je tokom poslednjih deset godina odigrao 381 utakmicu, u kojima je sakupio 818 bodova, što je tačno 71 bod više od prvog narednog kluba, a to je gradski rival Junajted, koji je osvojio 747 bodova u 380 utakmica.



Gvardiola je posebno pohvalio vlasnike kluba i rekao da su oni jedni od najzaslužnijih za brojne uspehe koje Siti ostvaruje.



"Gledamo to iz perspektive svega što se dešavalo u poslednjih deset sezona, pogotovo od momenta kada su ljudi iz Abu Dabija preuzeli klub, a zatim kupili dobre igrače i doveli kvalitetne menadžere", kazao je on.



Prošle sezone Siti je u neizvesnoj završnici uspeo da stigne do titule u Premijer ligi, a sada se nalazi na trećoj poziciji, iza Liverpula i Lestera.



"Nije bilo lako, ali uradili smo to. Borili smo se s džinovskim 'slonovima' u Engleskoj, s velikim klubovima kojio imaju bogatu istoriju. Mi smo u poslednjoj deceniji postali deo cele te priče i to je neverovatno", rekao je Gvardiola.