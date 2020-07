Gvardiola nema dilemu: "Bijelsa je najbolji"

Bijelsa je ove sezone predvodio Lids do povratka u Premijer ligu i titule u Čempionšipu.



"Obavio je izuzetan posao. Jedinstven je svetu fudbala zbog posebnog načina na koji igra. Mnogo sam naučio o njegovom stilu, o njegovom krajnjem proizvodu. On je neverovatna osoba, posebna", rekao je Gvardiola, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



Bijelsa je bio selektor Argentine i Čilea, a radio je i u Atletik Bilbau, Marseju, Laciju i Lilu pre nego što je 2018. godine preuzeo Lids.



"Prisustvo Bijelse u Premijer ligi sledeće sezone će biti neverovatno za engleski fudbal. Osvajanje titula vam pomaže da i sledeće sezone imate posao, ali na kraju, ono čega se sećate nisu titule koje ste osvojili, već se sećate uspomena i da li vas je trener mnogo naučio", naveo je Gvardiola.



"Ono čega se sećamo su iskustva i uspomene, igrača sa kojima smo radili, trenera. Marselo je u vrhu te liste. Apsolutno u samom vrhu", dodao je španski trener.



Siti ove sezone nije uspeo da odbrani titulu u Premijer ligi i zauzeće drugo mesto.



Kad se završi liga, Siti čeka takmičenje u Ligi šampiona i revanš utakmica osmine finala protiv Real Madrida, 7. avgusta. U prvom meču u Madridu engleski tim pobedio je sa 2:1.



"Kada osvojite mnogo trofeja imate i poteškoća, ali vrlo sam uzbuđen zbog ove dve nedelje koje su pred nama, takodje i zbog naredne sezone. Trenutak kada izgubim ovu strast i uzbuđenje da jurim pobede, to će biti problem", naveo je Gvardiola.