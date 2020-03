Gvardiola ne očajava: "Dobro smo igrali"

"Dobro smo igrali. Primili smo gol, trebalo je da ga izbegnemo, ali smo u drugom poluvremenu igrali i bolje. Čestitam Mančester junajtedu, uvek se računa i kvalitet protivnika. Dobro smo igrali. Da, mogli smo bolje da igramo da smo pobedili sa 5:0", rekao je Gvardiola za "Skaj".



"Igramo na isti način, pokušavamo presing, dobro se branimo i bili smo dobri. Imamo igru. Oni su čekali naše greške i igrali dugim loptama na kontranapad", naveo je Gvardiola za "Bi-Bi-Si" (BBC).



Siti je izgubio na Old Trafordu sa 0:2, a golove su postigli Entoni Marsijal i Skot Mektominej. Drugi gol u šestom minutu nadoknade vremena postignut je posle greške golmana Edersona.



"Odbranio je jedan ili dva gola, on je izuzetan golman. Ne osudjujem igrače, greške su deo igre. On će se oporaviti od ovoga", rekao je Gvardiola.



On je dodao da se fudbaler Kevin de Brujne oporavlja od povrede, ali da još ne zna kada će se Belgijanac vratiti na teren.



Posle ovog poraza Sitija, Liverpulu su za titulu, prvu posle 30 godina, potrebne još dve pobede.



Fudbaler Sitija Bernardo Silva rekao je da je večerašnja igra njegove ekipe neprihvatiljva.



"Ovo je bila loša utakmica. Naša igra je neprihvatljiva. Nismo loše počeli i igrali smo prilično dobro dok nismo primili gol. Znamo koliko su dobri igrači Mančester junajteda u kontranapadima, vrlo agresivni. Odgledaćemo snimak i čuti šta će Pep reći. Ali, ekipa kao naša ne sme da gubi ovoliko utakmica. Moramo da vidimo šta nije dobro i da pokušamo da smanjimo broj grešaka", naveo je on.