Gvardiola broji "sitno", Siti u Ligi šampiona i naredne sezone?

Mančester Siti je kažnjen dvogodišnjom suspenzijom iz evropskih takmičenja plus finansijskom kaznom od trideset miliona evra.



Ovo bi ujedno i značilo da bi i petoplasirani iz Premijer lige išao u Ligu šampiona pošto prošlogodišnji šampion trenutno zauzima poziciju broj dva. Ali to ne mora da bude slučaj.



Siti je se žalio na pomenutu odluku, Sud za sportsku arbitražu potvrdio je tu žalbu juče.



Engleski mediji prenose da ovakav postupak može trajati, ali ako se žalbeni postupak ne završi do 1. juna gledaćemo Mančester Siti u Ligi šampiona i naredne sezone!



U čemu je stvar?



Po pravilu pomenutog suda svi procesi za trenutnu sezonu se moraju završiti nedelju dana pre prelimenarnog žrebanja za Ligu šampiona.







Navodi se primer Milana i kako je odluka o njihovoj suspenziji doneta za samo tri meseca, ali je slučaj "rosonera" dobrano već bio načet što u slučaju "građana" i nije. A i ovde smo videli smanjenje kazne, pošto je klubu sa "San Sira" kazna preinačena na jednu umesto dve godine suspenzije.













Sud za sportsku arbitražu je kroz zvaničnu izjavu takođe saopštio da je nemoguće odrediti trajanje celog procesa koji tereti "građane" za rušenje FFP u periodu od 2012-te do 2016-te godine.



Vreme može biti saveznik Gvardioli i njegovim pulenima.