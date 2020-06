Gusta borba i za Ligu šampiona, Brašanac umalo heroj!

Real Sosijedad i Osasuna podelili su bodove - 1:1 (0:1) za kraj nedeljnog programa 28. kola La Lige.



Večeras je bilo zanimljivo na Anoeti, a gosti su poveli golom Adrijana u 29. minutu iz penala . Najstrožu kaznu prethodno je napravio štoper Sosijedada Le Normand, koji je rukom igrao u svom šesnaestercu.Do kraja prvog dela igre nije bilo promene rezultata, gosti su vodili iz jedinog udarca u okvir gola i to sa kreča.Na startu drugog dela, Osasuna je imala veliku šansu da povisi prednost, ali je neprecizan za malo bio Kardona Rovira.Na isteku časa igre, Vilijan Hose je maestralno povukao loptu kroz sredinu, potom još lepše spojio Ojarzabala, kome nije bilo teško da pogodi za 1:1. Do kraja, domaći su pokušavali i imali više od igre, ali nisu uspeli da dođu do sva tri boda.