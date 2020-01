Gundogan: ''Ipak je to Junajted...''

Mančester siti je u gradskom derbiju pobedio Junajted s 3:1 i tako stekao prednost pred revanš meč Liga kupa.



"Osećao sam da smo mogli da budemo još bolji, važno je vratiti se kući s prednošću, to je sjajno za nas. Ali, to je ipak Mančester junajted i još uvek ništa nije gotovo", rekao je Gundogan, prenosi goal.com.



Nemački fudbaler rekao je i da je glavni cilj bio da se revanširaju "crvenim djavolima" za nedavni poraz u Premijer ligi.



"Oni su i dalje odličan klub, imaju sjajnu ekipu i sjajne igrače. Imaju kvalitet da pobede bilo koga, ali mi smo u prvom poluvremenu mogli i bolje da odigramo. Gledali smo prošlu utakmicu i rekli da moramo mnogo bolje. Cilj je bio da ne izgubimo dva puta za redom od njih i naša reakcija na to je bila sjajna", kazao je Gundogan.



On je rekao i da je poslednjih mesec dana bilo jako teško, jer su igrali na gotovo svaka dva ili tri dana.



"Znali smo da će biti teško, neverovatan je broj utakmica koji smo odigrali u tako kratkom periodu. Samo smo želeli da odigramo bolje nego što smo to uradili u ligaškoj utakmici peoritv Junajteda. Znamo kvalitet koji imamo u našem timu, reč je o sjajnim igračima i svaki pojedinac ima vrhunski kvalitet", završio je Gundogan.



Revanš meč Liga kupa igra se 29. januara na stadionu Mančester sitija.