Grujić previše dobar da bi ostao? Nazire se idealno rešenje?!

Do kraja prelaznog roka ostalo je još nešto više od 48 sati, a Liverpul traži izlaz za trojicom igrača među kojima je i Marko Grujić.



Upravo je Srbin i najveća zagonetka za Redse, pošto je utisak da za ralziku od Džerdana Šaćirija i Harija Vilsona, koji nemaju šta da traže na Enfildu, Liverpul Eho piše da je Grujić dokazao da je klasa za Premijer ligu.



Srbin je odigrao dve odlične utakmice u Liga kupu, ugledni lokalni list piše samo hvalospeve i Grujiću i tvrdi da on može da bira i ligu i klub u kom će igrati, ali da je u Liverpulu konkurencija prevelika.



Ako ostane, Grujić će biti tek osmi izbor u veznom redu, pošto je dolaskom Tijaga Alkantare i ostankom Vajnalduma, gužva na sredini terena. Tu su Henderson, Fabinjo, Vajnaldum, Keita, Tijago Alkantara, Milner, Okslejd-Čemberlen i Kurtis Džouns, pa je jasno da za Grujića neće biti minuta osim u FA kupu, pošto je Liverpul ispao iz Liga kupa.



Liverpul eho takođe podseća da Grujić ima tek 24 godine, da su najbolje tek pred njim i da je svojim kvalitetom zaslužio da igra u velikom klubu i da ima standardnu ulogu.



Svojim brojkama u Bundesligi pokazao je da može da igra u raznim formacijima i pozicijama, kao zadnji i centralni vezni, u 4-2-3-1 i 4-3-3, međutim, treba istaći da do sada nije bilo konkretnih ni značajnih ponuda.



Bila bi prava šteta da Grujić ostane i da dobija šansu na kašičicu kada već može da igra standardno u nekom drugom klubu.



Podsetimo, pominje se da je blizu Sautemptona, što bi zaista bilo dobro rešenje, jer bi igrao svaki meč, a u pitanju je klub koji se sigurno neće boriti za opstanak i želi sredinu tabele.







Sautempton ima još vikend i do ponedeljka uveče da realizuje transfer, Liverpul traži 20 miliona evra, što je i previše ako uzmemo u obzir tržište ovog leta, ali nije isključeno da padne jeftiniji dogovor u "pet do 12.