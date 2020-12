Groningen – Kraljevstvo Arjena Robena!

Kada je 2006. Partizan stigao u Groningen, padala je kiša. Ništa naročito na severu Holandije je to uobičajeno. Crno-beli su doneli prednost od 4:2 iz prvog meča, a trener Ron Jans nije delovao zabrinuto.



Kao i obično stajao se sa fensi zelenim kišobranom kraj aut-linije. U timu domaćin pojavio se malo poznati Urugvajac sa isturenim zubima željan fudbala. Stigao je tog leta iz Nasionala, sa nadimkom “El Pistolero”. Urugvajac je imao tek jednu sezonu u seniorskom fudbalu ali je klub koji je nekada pripadao Friziji i bio germanizovan, izvukao premiju.



Suarez je te kišne večeri protiv Beograđana zadavao dosta problema odbrani, nad njim je skrivljen penal, Van de Lak je pogodio sa bele tačke. Par minuta kasnije je Ron Jans izvukao “revolveraša” koji nije mogao da veruje. Prišao je treneru, nije znao ni holandski, ni engleski, zasuo ga psovkama, iznervirani trener je bacio kišobran koji se raspao. Suareza su nekako odvojili od trenera, ostalo je 1:0, Partizan je otišao dalje. Inače, Suarez je u Beogradu dao gol u 92. minutu i doneo nadu Holanđanima.



Te godine je Jans imao naređenje da forsira Urugvajca, već tri dana kasnije izgladili su odnose, pa je Suarez igrao protiv Vitesea, učestvovao u preokretu, iznudio penal i dao dva gola za svoj tim, pa je od 1:3 i gotovo sigurnog poraza Groningen stigao do pobede. “El Pistolero” je odmah sledećeg leta prodat Ajaksu za veliki novac i ostalo je istorija.



Ali, ako verujete da je on najpoznatiji igrač u istoriji Groningena, nije. Ta cast, kao i jedna od tribina na stadionu Euroborgen pripadaju Arjenu Robenu. Nekadašnja “Zelena katedrala”, češće nazivana “Zeleni pakao” je jedan od najbučnijih stadiona u Holandiji klub ima sjajnu podršku.











Legenda kaže da je Arjen, imao dosta propuštenih poziva od mame jednog dana u školi. Nije video na telefonu, ali kada je primetio zabrinuto je pozvao, kaže da je to najbolja vest koju je dobio u životu.



“Zvao je trener prvog tima, putuješ sa prvim timom na gostovanje”, saoštilla je mama. Arjen je imao 17 godina i taj dan ne zaboravlja. U Groningenu su želeli da vide kako funkcioniše njihova akademija, da promovišu nekog mladog, izbor je pao na buduću zvezdu svetskog fudbala.



Proveo je samo dve godine u klubu iz rodnog grada, bio je previše dobar, a sudbina “Zelenih” je da žive od prodaje najbolji. Zato, kada je PSV ponudio četiri miliona, nisu se dvoumili. Ostalo verovatno znate. Posle Bajerna sa kojim je osvojio sve, povukao se, u 35. godini, ali u penziji je ostao dok ga nije pozvao njegov Groningen. Oseća da im je dužan, a navijači su kada se lomio izbacili veliki transparen, “Arjene, slušaj svoje srce”.







I tu više nije bilo dileme, od 12. godine je deo kluba, njegovi nekadašnji saigrači su oko Groningena koji je izgubio petinu budžeta zbog pandemije. I plašili su se posledica. Zbog toga su ponovili poziv Robenu koji je on odbio kada se oprostio od Bajerna. Ovoga puta rešio je da pomogne. Nije tajna, Roben je igrao u Engleskoj, Španiji i Nemačkoj, ali svaki slobodan vikend je bio na stadionu. Njegov povratak doprineo je oporavku, prodate su preostale pretplatne karte, a Robenova “desetka” se masovno kupuje.



Klub je u gornjem domu, iako se Roben povredio i do sada na terenu proveo samo 44 minuta. Nada se da će posle nove godine biti na terenu, ali nije ni važno, on je najveći deo oko saniranja finansija kluba učinio. Za Groningen je to bilo najvažnije.