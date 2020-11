Grizmanova ispovest po prvi put od dolaska u Barsu!

Fudbaler Barselone Antoan Grizman odbacio je navode da nije u dobrim odnosima sa saigračem Lionelom Mesijem i distancirao se od izjava bivšeg menadžera i ujaka.





Grizmanov bivši menadžer Erik Olhats optužio je nedavno Mesija da ima previše kontrole u klubu, rekavši da je njegova "vladavina terora" otežala život Grizmanu, otkako je došao na Kamp Nou prošle godine.







U odgovoru na to, Mesi je po povratku iz Argentine, sa obaveza reprezentacije, rekao da je umoran od činjenice da ga smatraju jedinim krivcem za probleme u Barseloni.



Grizman je rekao da je njegov odnos sa Mesijem neoštećen i da su izjave dali ljudi koji ne zastupaju ni njega ni njegove stavove.





"Na svom predstavljanju sam rekao da želim da pričam samo na terenu, pošto sam takav, najbolje pričam sa loptom u nogama, ali sada je vreme da stvari postavim na mesto. Već dugo trpim neke izjave i vreme je da kažem da je sada dosta. Moj menadžer je moja sestra, ali ona ne daje izjave, a to ne rade ni moji roditelji", rekao je Grizman za Movistar, preneo je Skaj.



"Pošto niko od njih ne priča, Erik (Olhats) je izrazio mišljenje, koje može da nanese veliku štetu i stvori sumnju u moj odnos sa Leom. Leo zna da ga izuzetno poštujem. Od njega mnogo učim. Moj ujak ne zna kako funkcioniše fudbal. Novinar želi izjavu od vas... Rekao sam Leu da nemam ništa s tim, da sa njima ne razgovaram. Ali, u isto vreme, ako ne govorim javno, dajem šansu ljudima da to učine umesto mene", dodao je on.









Grizman je rekao da zbog svega toga ne može da se oseća dobro.



"Ne mogu da uživam, probudim se ujutro i pomislim da je sve u redu. Ali, nadam se da će se posle ove izjave sve stišati", naveo je francuski fudbaler. Grizman je otkrio i da mu je Mesi rekao da nije bio srećan jer je 2018. godine odlučio da ostane u Atletiko Madridu umesto da pređe u Barselonu.





"Kada sam došao, Leo nije krio da je bio besan zbog načina na koji sam saopštio da ostajem u Atletiku. Čak su i moji roditelji bili besni na mene što sam to uradio javno, onim dokumentarcem. Ipak, Leo mi je posle rekao "sada si u mom timu i poginuću za tebe". Leo zna koliko ga poštujem i cenim i između nas nema nikakvih problema", istakao je Grizman.





Grizman je ipak godinu dana kasnije došao na Kamp Nou, rekavši da mu treba novi izazov u karijeri.