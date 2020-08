Grizman očekuje titulu, nije jasno da li na PES, ili na terenu? Važno da se obezbedio...

Barselona je uspela da eliminiše Napoli, pa će se u četvrtfinalu Lige šampiona sastati sa Bajernom.



Neće to biti nimalo lak posao za izabranike Kikea Setijena, ali Antoan Grizman smatra da Barsa može do titule prvaka Evrope.



"Ostale su nam još tri utakmice da osvojimo Ligu šampiona, imamo kvalitet da je osvojimo, ali svaki od timova može da pobedi kada se igra samo jedna utakmica. Jedva čekamo, radili smo na taktici i spremni da igramo, ključno je da imamo loptu u nogama koliko god je to moguće", smatra Francuz u intervjuu za klupski sajt.



Grizman je otkrio i zanimljiv detalj koji pokazuje koliko veruje u svoju ekipu.



"Poneo sam prtljag da ostanem u Lisabonu do 23. avgusta (finale LŠ), čak sam kupio i Soni Plejstejšn."



Meč između Barselone i Bajerna na programu je 14. avgusta od 21 sat.