"Građani" pozdravili šampiona, a onda tri komada za poluvreme!

Liverpul je novi šampion Premijer lige i apsolutno ništa ne može to da promeni.Ipak, Mančester siti može da se donekle zadovolji današnjom pobedom, ukoliko do nje dođe, i to u direktnom meču protiv Liverpula.Trenutno je poluvreme, a nakon početnog špalira gde su fudbalerima Liverpula igrači i trener Gvardiola aplaudirali, sada je red da fudbaleri Liverpula aplaudiraju na sjajnom poluvremenu Mančester sitiju.Nakon prvih 45 minuta je 3:0, De Brujne Foden su bili strelci.Moramo napomenuti i da su obe ekipe izašle u skoro najjačim sastavima.