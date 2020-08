Gotovo! Posle trosatnog sastanka rešena sudbina Antonija Kontea!

Sastanak između Kontea i predsednika Intera počeo je u 15 časova, nasuprot tvrdnjama bili su prisutni i direktori Marota i Ausilio koji su glavni kamen sporenja sa trenerom.



Na stolu su bile različite opcije, pokušaj da se postigne dogovor, ili raskid ugovora uz odštetu. Bilo je isključeno da Konte podnese ostavku i odrekne se ogromnog novca koji će mu Inter isplatiti u naredne dve godine, u pitanju je suma od oko 25 miliona neto, odnosno, zajedno sa saradnicima, 55 miliona bruto.



Šta je bio kamen razdora?



Pre svega Konteovo neslaganje sa politikom dovođenja igrača, traženje većih ovlašćenja, sprečavanje napada na njega i igrače u medijima, ali i zaštita u savezu.



On je razbesneo Kineze istupom posle meča protiv Atalante, ali posle svega, izgleda da je postignut dogovor. Kako je objavio Inter, Antonio Konte ostaje trener.



Šta to znači, hoće li neko od direktora platiti ceh, ili je došlo do kompromisa videćemo u narednim danima, Konte je insistirao na pojačanjima, a posledice dogovora će ubrzo uslediti.







Ono što se zna je da je za naslednika bio viđen Alegri, ali na kraju je Inter prelomio, pa Maks mora da čeka rasplet u PSŽ i eventualni otkaz Tuhelu.