Gotovo je, Jang Bojs je šampion, jasno je šta znači Zvezdi i Partizanu!

Pobedom protiv ekipe Siona u gostima ekipa Jang Bojsa je uspela da stigne do nove šampionske titule u Švajcarskoj, 14. u svojoj bogatoj riznici trofeja.



Jdini gol za Jang Bojs u pobedi 1:0 nad Sionom u gostima postigao je Martins, a da napomenemo još da je Miralem Sulejmani presedeo meč na klupi za rezerve.



Do kraja prvenstva Švajcarske je ostalo još jedno kolo, ali je sve rešeno, Jang Bojs je prvak.



Jasno je i da je Sent Galen drugi, Bazel treći, ništa se neće promeniti ni u narednom kolu. Iz lige ispada Ksamaks, i to je već poznato.



Pošto će Jang Bojs u kvalifikacije za LŠ, a Bazel i Sent Galen u kvalifikacije za LE, jasno je da je Crvenoj zvezdi još više otežan put do LŠ imajući u vidu da će teško do mesta nosioca u trećem kolu kvalifikacija. Sa druge strane, Partizan ima velike šanse da bude nosilac u četvrtom kolu kvalifikacija za LE.