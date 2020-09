GOTOVO - Intervju koji se čekao, Mesi izašao i rekao sve!

Lionel Mesi je izašao sa svojom pričom, konačno.



Ovo je intervju koji se dugo čekao, objasnio je sve, ostaje u Barseloni još godinu dana jer ne želi da se tuži sa klubom koji voli.



Sada je sve jasno, a evo i njegove ispovesti.



"Rekao sam klubu, posebno predsedniku, da želim da idem. Govorio sam ja to njemu cele godine. Verujem da klubu treba mlađih igrača, novih ljudi i mislio sam da je moje vreme u Barseloni gotovo, a bilo mi je veoma žao jer sam mislio da ću završiti karijeru ovde", rekao je Mesi u ekskluzivnom intervjuu za "Goal.com".



"Nisam ja izašao sa tom idejom posle poraza od Bajerna, odluka je bila mnogo ranije. Predsednik mi je rekao da mogu da idem ako želim i nije održao reč", rekao je Mesi.





Šta je Mesija najviše povredilo nakon 20 godina provedenih u klubu?



"Sve po malo. Prijatelji, novac... MNogo stvari me je povredilo. Uvek sam stavljao klub ispred svega. Imao sam mogućnost da odem milion puta. Novac? Svaki put sam mogao da odem i da zaradim više nego u Barsi. Uvek sam govorio da je ovo moj dom i uvek sam se tako i osećao. Teško je naći negde gde bi mi bilo bolje nego ovde. Ipak, mislio sam da mi je potrebno da postavim neke nove ciljeve, neke nove stvari...", rekao je Mesi.



"Ovo je više od odluke, jer je bilo teško napustiti Barselonu nakon 20 godina. Teško je vreme iza mene. To da je on želeo pobednički projekat i da osvaja titule sa klubom koji je trebalo da nastavi da se razvija... Istina je da projekat ne postoji već duži vremenski period, samo žongliraju okolo i krpe rupe", rekao je Mesi.







Legendarni fudbaler je objasnio da je bila prava drama objasniti porodici da je vreme da se Barselona napusti i da su svi plakali. Potom je prešao na stvar.





"Mislio sam da sam siguran kao slobodan u izboru novog kluba. Rečeno mi je da kažem pre 10. juna. Sada moram da nastavim da igram u klubu jer je predsednik rekao da neko mora da plati 700 miliona evra klauzule, što je nemoguće. To je bio razlog da se ode na sud, ali ja nikada ne bih išao na sud protiv voljenog kluba", rekao je Mesi.





"Mnogo su me povredile stvari koje su objavljene protiv mene. Ili to da sam bio spreman da idem na sud. Nikad ne bih uradio tako nešto. Želeo sam da odem i to me je mnogo koštao. Želim da odem jer želim sreću u fudbalu u poslednjim godinama moje karijere. Nastaviću u Barsi i moj stav na terenu se neće menjati bez obzira koliko ja želeo da odem. Želim da osvajam, ne želim ništa da izgubim. Uvek sam želeo sve najbolje za klub, za svlačionicu, za sebe", rekao je Mesi.