Gotov je! Junajtedov golman razapet, sramotna izjava Roja Kina!

Dugo se već priča da u poslednjih par sezona De Hea ne opravdava veliki novac, da je daleko od nekadašnje forme i da to nije stvar trenutka, loše brani u kontinuitetu.



Iako Solskjer tvrdi da je najbolji golman na svetu, Španac nas iz nedelje u nedelju uverava da nije tako.



Pravi jeftine greške, nije čudo što klub razmišlja da ga proda, i pruži šansu Hendersonu koji je na pozajmici u Šefildu i sigurmo je golman sezone u PL.



Ali, biće teško izvući ogroman novac za De Heu, ako nastavi ovako, juče je protiv Evertona napravio ogromnu grešku pogodio Kalverta Luina i poklonio vođstvo "Karamelama". Protiv Votforda je u decembru primio takođe smešan gol, dosta bodova je oduzeo svom timu.



Komentatori ga napadaju, ali je izgubio i podršku navijača, kažu da je mnogo koštao klub.



Ipak to ne opravdava izjave bivšeg kapitena Roja Kina koji je rekao da bi linčovao De Heu.



"Da sam mu menadžer ili saigrači, kunem se da bih ga ubio. Ne zbog greške, već jer se premišlja, već čeka, arogantan je i traži vreme, izaziva. Ljudi bi trebalo da budu pametniji na terenu", tvrdi Kin.



Doduše, ako se prisetimo njegovih poteza, namernog loma noge Alf Inge Halanda i toga kako se ponašao na terenu, on je poslednji koji bi trebalo da priča o pameti.