Gospodska reakcija Zidana na otkaz Valverdeu!

Trener fudbalera Real Madrida Zinedin Zidan rekao je danas da mu je žao bivšeg šefa stručnog štaba Barselone Ernestea Valverdea i da smatra da je on odličan trener.



"Žao mi je zbog njega, on je trener koji je pokazao koliko je dobar i ja ga veoma poštujem. Kao treneri velikih klubova, znamo gde smo i to se neće promeniti", rekao je Zidan, prenose španski mediji.



Real i Barselona trenutno se nalaze na čelu tabele španske Primere, oba kluba su do sada osvojila 40 bodova.



Zidan je kazao i da su svi u obavezi da daju sve od sebe da ostvare pobedu.



"Ako izgubim nekoliko utakmica, onda kritikujem, kao što sam to uradio pre mesec i po dana. Morate da probate da date 100 odsto na svakoj utakmici", kazao je Zidan.