Goru La Ligu nismo gledali od 2006/07, a znate koliko je tada šampion bio očajan?!

Svedoci smo jedne od najluđih i ujedno najlošijih sezona u La Ligi, pošto je večerašnja smena na vrhu tabele čak 11. od početka!



Real Madrid je izgubio od Betisa rezultatom 2:1 i tako ponovo prepustio prvo mesto Barseloni, koja je u subotu uz dosta sreće pobedila Real Sosijedad (1:0).







Ovako nešto poslednji put smo gledali u sezoni 2006/07, kada je Barselona u pretposlednjem kolu remizirala sa VALVERDEOVIM Espanjolom u pretposlednjem kolu (2:2) i tako Realu prepustila vrh tabele meč pre kraja La Lige!







Real je u poslednjem kolu pobedio Majorku sa dva gola Hose Antonija Rejesa i sačuvao prednost ispred Barse zahvaljujući boljem međusobnom duelu, te osvojio titulu sa Fabijom Kapelom na klupi! Tada je šampion osvojio i ubedljivo najmanji broj bodova u novijoj istoriji - 76, a verovali ili ne, Real je postao prvak iako je zabeležio čak osam poraza!





Barselona sada ima 58 bodova, Real Madrid 56, a do kraja je ostalo još 11 utakmica što je i više nego dovoljno da vidimo još koju promenu na vrhu.



Nakon ovog kola, i do reprezentativne pauze, Real Madrid ima dve "laganije" utakmice pošto će biti domaćin i Eibaru i Valensiji, dok Barselona ide na Majorku i čeka Leganes. Nakon toga, do kraja, Barsa i Real će se poklopiti, te će u istim kolima igrati kod kuće i na strani i tako do samog kraja.



Možemo slobodno da kažemo da bi 30. kolo moglo da bude presudno, ili jedno od bitnijih, jer Real tada ide Real Sosijedadu, a Barselona gostuje Sevilji i to su verovatno najteža gostovanja za oba tima na papiru.



Real je svoje derbije odigrao, dok Barselona mora da ugosti Atletiko Madrid. Madriđani imaju i gostovanje u Bilbau, a Barsa uvek neugodnom Viljarealu, tako da je ovde daleko od gotovog. Naročito kada vidimo kako igraju dva najveća španska kluba.









Zaključak je - titulu će osvojiti manje loš tim i onaj koji će se podići u finišu sezone, a pogledajte kakav raspored do kraja čeka i jedne i druge.







Raspored:



28. kolo:



Real Madrid - Eibar, Majorka - Barselona







29. kolo:



Real Madrid - Valensija, Barselona - Leganes







30. kolo:



Real Sosijedad - Real Madrid, Sevilja - Barselona







31. kolo:



Real Madrid - Majorka, Barselona - Atletik Bilbao







32. kolo:



Espanjol - Real Madrid, Selta - Barselona







33. kolo:



Real Madrid - Hetafe, Barselona - Atletiko Madrid







34. kolo:



Atletik Bilbao - Real Madrid, Viljareal - Barselona







35. kolo:



Real Madrid - Alaves, Barselona - Espanjol







36. kolo:



Granada - Real Madrid, Valjadolid - Barselona







37. kolo:



Real Madrid - Viljareal, Barselona - Osasuna







38. kolo:



Leganes - Real Madrid, Alaves - Barselona