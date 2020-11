Golovi, penali, promašaji... Biće drame u meču Liverpula i Mančester sitija, na poluvremenu je - nerešeno!

Nakon prvih 45 minuta utakmice Mančester sitija i Liverpula rezultat je 1:1.Liverpul je prvi stigao do prednosti. Sadio Mane je uspeo da dođe do lopte, da uđe u kazneni prostor i da bude fauliran, sudija je sasvim zasluženo pokazao na belu tačku, a siguran izvođač je bio Mohamed Salah. Ipak, Mančester siti do kraja prvog poluvremena uspeva da izjednači rezultat.Gabrijel Žezus je primio loptu koja je došla od De Brujnea, okrenuo se ka golu i pogodio, odbrana Liverpula je prelako popustila u ovom momentu. I onda 40. minut, Džo Gomez igra rukom u kaznenom prostoru, nakon VAR tehnologije sudija je pokazao na belu tačku. Kevin De Brujne je prišao lopti, poslao golmana u jednu, loptu u drugu stranu, ali je promašio gol, ostalo je 1:1. Očekujemo veoma zanimljivo drugo poluvreme...