Golman pozitivan na koronu, odlaže se nastavak prvenstva?

Fudbalski golman iz Australije Mičel Langerak pozitivan je na korona virus, objavio je danas njegov klub Nagoja Grampus iz Japana.



On nema simptome na korona virus.



Langerak je drugi fudbaleri iz Japanske Džej lige koji ima korona virus.



Prethodno je prošle nedelje pozitivan test imao napadač Mu Kanizaki, zbog čega je Nagoja tražila da se testiraju svi koji su bili u kontaktu s njim.



Langerakov test je jedini pozitivan od ostalih 26.



"Pokušavamo da identifikujemo ljude koji su bili u bliskom kontaktu sa Langerakom, u saradnji sa lokalnim zdravstvenim centrom, i nastavićemo to da radimo", navedeno je iz Nagoje.



Profesionalni fudbal u Japanu bi trebalo da se nastaviti početkom juna, nakon više od četiri meseca pauze zbog pandemije, ali sada javnost postavlja pitanje da li će to ugroziti bezbednost učesnika.