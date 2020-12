Gol-mašina Džeko hita ka Totiju, deli ih još samo legendarni napadač

Iskusni golgeter Rome Edin Džeko silovito napreduje na večnoj listi strelaca "vučice", a golom protiv Bolonje stigao je do 111 pogotka u klubu.





Bosanskohercegovački centarfor je u 10. minutu povisio prednost Rome u Bolonji na 2:0, čime se stigao do novog podviga u istoriji kluba.





Time se izjendačio sa legendarnim Amedeom Amadeijom, koji je za rimski klub igrao još u prvoj polovini prošlog veka.



Jasno je da godine nisu saveznik vremešnog napadača koji nema šanse da uzdrma legendarnog Frančeska Totija sa 307 golova na čelu liste strelaca.



Ono što može je stigne do drugog mesta, a za to mu je potrebno da do kraja boravka na "Olimpiku" postigne 28 golova i tako nadmaši legendarnog Roberta Pruca.



Ugovor mu ističe na leto 2022. godine.