Godinu dana kasnije, Azar najveće pojačanje Reala!

Pre tačno godinu dana, 7. juna 2019. godine, Real Madrid je ozvaničio transfer Edena Azara iz Čelsija za 100 miliona evra.



Očekivalo se da Azar momentalno "obuje" kopačke Kristijana Ronalda, ali je zbog problema sa povredama, ove sezone odigrao tek 15 uktamica uz skromni učinak od jednog gola i pet asistencija.



Ipak, Azar se posle višemesečne pauze zbog povrede stopala, vratio u pogon i "eksplodirao", tako pišu madridski mediji, koji iz prve ruke svakodnevno prate pripreme Reala pred nastavak sezone.



Zinedin Zidan je juče od 19.30 zakazao generalnu probu, u istom terminu kada će Real naredne subote dočekati Eibar, a igrači su čak igrali u originalnim dresovima, kao da je prava utakmica.



Glavna vest je da je Eden Azar pravio čuda po terenu, te da su mnogi njegovi saigrači konstatovali da će biti ključan u preostalih 11 utakmica do kraja sezone.



"Belgijanac je kao motor. Trenira kao da se ništa nije dogodilo. Srećan je, pokušava razne stvari i sve mu polazi za nogom. Biće od ogromnog značaja u nastavku borbe za titulu i revanš sa Mančester Sitijem u Ligi šampiona", navodi As.



Zaključak je da bi Azar tek posle godinu dana, u preostalih minimum 11 utakmica, mogao u potpunosti da opravda uloženih 100 miliona evra i da je novi lider i vođa ekipe Zinedina Zidana.



Vredi istaći još jednu veliku vest, a to je da je na ovoj probi potpuno spreman bio i Marko Asensio, koji se vratio posle propuštene čitave sezone zbog povrede prednjih ukrštenih ligamenata.



Spremite se, Real će biti mnogo jači tri meseca kasnije, Barsa ima dva boda više, dok Siti ima gol prednosti iz Madrida (1:2). Real sada ima Edena Azara.