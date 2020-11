Gledajte sutra Herta - Dortmund, debitovaće novi superstar, bolji i od Halanda!

Navijači Dortmunda su na nogama!





Vreme je da najveća nada ne samo njihovog kluba, nego momak čijim se kvalitetima već divi čitav svet, sutra debituje na seniorskoj sceni!





U pitanju je Jusufa Mukoko, koji danas puni 16 godina i upravo to se još od zimus čekalo da bi konačno mogao da zaigra za prvi tim Dortmunda.





Pisali smo već o njemu, rođen je u Kamerunu, ali ima i nemačko državljanstvo, sa 13 godina je igrao i davao golove u kadetskoj ligi Nemačke (U 17), sa 14 i za omladince (U 19), a ove godine pozvan je u mladu reprezentaciju Nemačke, pošto je na četiri meča omladinske lige dao 13 golova! , rođen je u Kamerunu, ali ima i nemačko državljanstvo, sa 13 godina je igrao i davao golove u kadetskoj ligi Nemačke (U 17), sa 14 i za omladince (U 19), a ove godine pozvan je u mladu reprezentaciju Nemačke, pošto je na četiri meča omladinske lige dao 13 golova!





Mukoko je još u januaru priključen prvom timu Dortmunda i da nije bilo važećih propisa, on bi do sada već debitovao za prvi tim, ali sada kada je napunio 16 godina, više za to nema prepreka.





Ekipa Dortmunda sutra od 20:30h gostuje Herti u Berlinu, svi očekuju da Mukoko zaigra bar na nekoliko minuta, a kako sezona bude odmicala, ne sumnjamo da će mu i minutaža sve više rasti.





''On će biti naredni superstar svetskog fudbala", rekao je nedavno Samjuel Eto, a Erling Haland je priznao:





''Mnogo je bolji od mene kada sam imao 16 godina''...

