Glavobolja zbog pobede? Ole kad je dosta? Problem od 220 miliona, odgovor je kupovina "novog Pogbe?!

Mančester Junajted je razneo Red Bul, Doni van de Bek je dobio šansu i ućutkao kritičare, naime, odigrao je strašan meč, odgovorio onima koji su se pitali zbog čega je doveden.



Ali, problem je što Ole Gunar Solskjer ima vezni red od oko 230 miliona evra, koji nikako ne može da igra zajedno. Navijači su se nadali da će partnerstvo Pogbe i Fernandeša funkcionisati, neki komentatori poput Karagera tvrde da nije moguće, a tu je i Holanđanin koji je svakako bolji igrač od MekTominaja i Freda. Naš Matić je pokazao protiv Nemaca da mora da ima mesta, ali kako rekosmo, mogu samo trojica, i to stvara dosta problema jer je mnogo uloženo u vezni red.



Pogba je igrao u Ligi šampiona, ali je protiv Čelsija i PSŽ bio rezerva, Junajted jednostavno prima previše golova kada Portugalac i Francuz igraju zajedno. Jasno, dosta je mečeva u sezoni, Norvežanin može da rotira, ali u onim najvažnijim mečevima, jasno je da nije lako lišiti se igrača od 100 miliona, odnosno ostaviti ga na klupi.







"Mislim da je Pogba problem, ali shvatam Solskjera, nije lako ostaviti ga na klupi. Zajedno ne mogu", tvrdi Karager.



Na sve to, navodno je Junajted pregovarao sa Ajaksom oko još jednog igrača, "novog Pogbe" Rajana Gravenberga. On ima samo 18 godina, pravi je biser, potpisao je ugovor na tri godine, Englezi pokušavaju da pobede Barselonu i Juventus. Zbog toga ima se žuri, pokušavaju da se dogovore sa Rajolom, a moguće je da bi i eventualni transfer Pogbe bio paket povezan sa Gravenbergom. Jedna od varijanti je da potpišu ugovor, ali da ostave igrača u Ajaksu još sezonu, no Holanđani ne gledaju na takve stvari sa odobravanjem, veruju da igrač onda gubi fokus.









Junajted se uzda u Van de Sara svog čoveka u Ajaksu, bivši golman koji je sa "Đavolima" osvojio 10 trofeja je odbio da se preseli na "Old Traford" i postane sportski direktor, ali to je bilo prošle godine. Možda će promeniti mišljenje i započeti novi proces u klubu za koji je branio šest godina.



Junajted želi da napravi mlad tim, kupljeni su Fakundo Pelistri, kao i Amad Traore koji je ostavljen na pozajmici u Atalanti.