Glavno pitanje na Tviteru - Šta je Mitrović uradio Lokmanu u svlačionici?

Fulam je poražen od Vest Hema na gostovanju, imali su rezultat do 1. minuta nadoknade kada su primili gol, a onda su imali i penal koji je promašen u 8. minutu nadoknade.



Mitrović je bio predodređen da šutira penal, ali je Ademola Lokman odlučio da preuzme odgovornost.



Na kraju, pokušao je "panenku", golman je uhvatio loptu bez problema.



Čitali smo i tvitove o Mitroviću i oni su uglavnom o tome šta je uradio Lokmanu u svlačionici imajući u vidu njegovu reputaciju žestokog momka što pokazuje uglavnom na terenu.







I dare Lookman to ask Mitrovic for another penalty — R (@Ieave_maIone) November 7, 2020

Mitrovic is going to tear Lookman apart in the changing room. — Ash Moore (@ashe666) November 7, 2020

Mitrovic to Lookman in the car park later on https://t.co/eKjUiJZYQW pic.twitter.com/gnJupc9Bpf — Harry Winch (@harrybgwinch) November 7, 2020

Mitrovic is gonna kill him https://t.co/8pvMMqExeT — Dan #GSBOUT (@DanJames9121) November 7, 2020

"Molim da Lokman pita Mitrovića da šutira još jedan penal""Mitrović će rastaviti Lokmana na delove u svlačionici""Mitrović će ga ubiti"Uglavnom, ono što se desi u svlačionici, neka tamo i ostane.