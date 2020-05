Genijalna priča Samira Nasrija o Horheu Sampaoliju

Sećate li se kako je Samir Nasri završio na pozajmici u Sevilji? Bilo je to u sezoni 2016/17, kada ga je otpisao Pep Gvardiola, a oberučke prihvatio Horhe Sampaoli, tek što je preuzeo Sevilju.



Sampaoli se nije dugo zadržao u Andaluziji, ali samo zato što nije mogao da odbije ponudu Argentine i da predvodi svoju zemlju na Mundijalu u Rusiji godinu dana kasnije.



Samir Nasri je danas otkrio kako ga je Sampaoli ubeđivao da pređe u Sevilju.



"Sa njim sam imao prijateljski odnos. On je bio moj prijatelj, a ne trener. Sampaoli me je toliko voleo da mi rekao "dođi kod nas, moći ćeš da piješ, da izlaziš, da radiš šta god hoćeš, ja ću te pokrivati kod uprave, a ako budeš želeo da ideš da vidiš familiju, doći ću da ti pričuvam i psa!", prisetio se Nasri.



Ako ste zaboravili, te sezone je Sevilja zaista imala strašnu ekipu, koja se do jednog momenta borila i za titulu.



"Sećam se da smo imali jedan od najjačih timova u Evropi. Tu su bili i Nzonzi, Vitolo, Jovetić, Sarabija, Ben Jeder, Adil Rami, Marijano... za šest meseci postali smo jaki kao Barsa i Real Madrid", istakao je Jovetić.



Nasri je u toj sezoni odigrao 30 utakmica i postigao tri gola, a potom je naredne sezone otišao na novu pozajmicu, u tursku Antaliju.