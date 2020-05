Genijalan "tvit" Džeroma Boatenga, tako se šali na svoj račun

Džerom Boateng je verovatno postao "najviralniji" fudbaler u modernoj istoriji nakon što mu je Leo Mesi na današnji dan "slomio" kičmu i poveo Barsu ka finalu Lige šampiona.



Tog 6. maja 2015. godine, šampionski tim Barselone mleo je sve pred sobom, a u polufinalu je imao težak zadatak protiv Pepovog Bajern Minhena.



Ipak, Leo Mesi je izveo šou, a sve je počelo tako što je zalomio Boatenga i bocnuo preko Nojera.



Nemački štoper je na genijalan način odlučio da uputi poruku svima koji ga danas taguju.



"Eto vam nešto da se smejete ovih dana. U međuvremenu, ja ću uzeti kokice... i gledati finale SP 2014. Možete prestati da me tagujete, znam da je ovo bilo pre tačno pet godina", napisao je Boateng.



Podsetimo, Boeteng je godinu dana pre ove utakmice, u finalu SP zaustavio Lea Mesija i njegovu Argentinu i postao svetski šampion sa Nemačkom.





Here you go - something to laugh these tough days. I'll get some popcorn meanwhile 🍿 ... and watch World Cup final 2014 afterwards 😉 pic.twitter.com/Gf2SXmjqLr