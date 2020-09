Genijalan plan - Katar šalje reprezentaciju u jednu od jačih evropskih liga!

Fudbalski klub Epen iz Belgije je od 2012. godine u vlasništvu "ASPIRE" fondacije iz Katara, koja stoji i iza poznate fudbalske akademije sa istim imenom.



Razlog je jasan, igrači iz akademije su dobijali priliku da u dresu belgijskog prvoligaša stiču prekopotrebno iskustvo, a sada bi ovaj klub mogao da posluži u druge svrhe.



Naime, kako prenose belgijski mediji, Katar planira da pošalje veći deo svoje fudbalske reprezentacije u ovaj klub, kako bi se uigravali za Svetsko prvenstvo u toj zemlji 2022. godine.



Kompletna reprezentacija Katara igra u tamošnjoj ligi, pa su u savezu svesni da su njihovim reprezentativcima potrebni ozbiljniji mečevi kako bi bili kompetentni kada dođe vreme za Mundijal.



Uz to, oni bi u Epenu dobili priliku da do savršenstva uigraju nacionalni tim, što nijedna druga svetska reprezentacija ne može da uradi.



Epen takođe trenira španski stručnjak Benjat San Hose, dok je selektor Katara njegov zemljak Feliks Sančez, pa je jasno da bi dvojica stručnjaka mogli bez problema da sarađuju.



Epen je ovog leta imao i istorijski prelazni rok, potrošili su oko 3,5 miliona evra, doveli iskusne igrače poput bivšeg fudbalera Barselone i Sevilje Adrijana, kao i nekadašnjeg štopera Svonsija i Rajo Valjekana Đordija Amata.



Videćemo kada će dobiti brojna "pojačanja" iz Katara i kako će to izgledati, ali se mora priznati da su ljudi iz FS Katara napravili genijalan plan.