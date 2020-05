Genijalan odgovor Gerija Nevila, kako se postaje trener?

Igračka karijera Gerija Nevila je veoma bogata i trofejna, to mu nikada nisu sporili ni najveći rivali.



Ali, kada se radi o trenerskoj, to je skroz druga priča.



Legendarni bek Mančester junajteda proveo je na klupi Valensije samo četiri meseca, od 2. decembra 2015. do 30. marta naredne godine.



I sam se u nekoliko navrata pokajao zbog toga što je ušao u trenerske vode nakon što je imao neke zapažene nastupe kao fudbalski analitičar i komentator.



Toga je očigledno i svestan pošto je na pitanje jednog od navijača kako neko može da postane fudbalski trener, odgovorio kratko i jasno.



"Druže, pitaš pogrešnog čoveka", napisao je Nevil na svom Tviteru.



Asking the wrong bloke mate. https://t.co/ttMHD08jk0 — Gary Neville (@GNev2) 09. мај 2020.