Gde nestade čuveni engleski fer-plej? Presekli, ili ćete igrati, ili sledeće nedelje letite iz lige!

Izgleda da je većini prekipelo.



Naime, projekat "Restart" koji podrazumeva nastavak šampionata u junu bi trebalo da dobije zeleno svetlo, ali potrebno je 14 glasova da bi bila doneta konačna odluka.



Klubovi nisu jedinstveni, kako pišu mediji, u mutnom love poslednjih šest, odnosno oni koji nisu sigurni u opstanak.



U pitanju su Norič, Vila, Bornmaut, Brajton, Vest Hem i Votford, svi oni pokušavaju da zaustave igranje, u nadi da će, posle prekida, praktično sve ostati isto, odnosno PL biti proširena za dva kluba naredne sezone, to jest da ispadanja neće biti. Brajton i Aston Vila predvode ovaj blok, ne žele da igraju na neutralnim terenima, recimo iz Aston Vile kažu da dve trećine poena osvajaju na domaćem terenu i da je to za njih hendikep, iako će se igrati bez navijača. Pomenuti klubovi su pokušali da proguraju ideju da se igra bez ispadanja, ali je ona odbačena.



Bilo je još podmetanja, kada je u pitanju mišljenje lekara, proglas koji je potpisao Doktor Zafar Ikbal iz Palasa koji je predsednik je predstavljen kao apel lekara svih klubova, a u stvari potpisala su ga samo četvorica, i to iz poslednjih šest klubova.



Tako se došlo do situacije da manjina blokira odluku, zvanični stav PL da se šampionat nastavi u junu na neutralnim terenima i da se prvenstvo privede kraju.











Usledila je kontra, naime, većina koja bi da igra je neformalno saopštila da će prekinuti sezonu, ako ne bude jednoglasne odluke, ali tako što će glasati za ispadanje poslednja tri kluba. Tu se ulog povećava, jer Bornmaut ima 27 bodova, koliko i Votford i Vest Hem, Vila je na 25, a samo Norič sa 21 poenom ima manje šanse za opstanak.



Dakle, za njih ovo bi bilo odricanje od šanse da se bore na terenu, pa sa druge strane, dobro će razmisliti o svojim uslovima, kada budu suočeni naredne nedelje sa mogućnošću da odmah ispadnu iz lige.