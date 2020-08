Gde ih vidi, tu ih "šamara"

Real Madrid je po brojkama i svim parametrima, najveći klub u Evropi i svetu, a ponajbolji i u 21. veku. Madriđani imaju 13 pehara Evrope, 34 puta je bio šampion Španije, tri puta je osvojio Ligu šampiona u nizu, od 2016. do 2018, ali za njih je pravi penicilin - Pep Gvardiola.



Katalonac jednostavno voli i ume da igra protiv Reala, nije mu bitno da li u Madridu ili kao domaćin, Pepove brojke su impozantne - na 19 utakmica ima skor od 11 pobeda i po četiri poraza i remija. Ako na to dodamo da je Pep prvi još od Liverpula 2009. koji je u oba meča pobedio Madriđane u eliminacinoj fazi Lige šampiona, onda sve ovo dobija posebnu težinu.



Ako premotamo priču na sam početak, i 2008. godinu kada je Barselona poslušala savet Johana Krojfa i umesto Žozea Murinja, na klupu prvog tima postavila Gvardiolu, setićemo se one pobede od 2:0 na Kamp Nou i 2:6 na Santjago Bernabeu u ISTOJ sezoni. Dve godine kasnije kada je stigao Žoze Murinjo, Pep ga je počastio petardom za dobrodošlicu ma Kamp Nou, a i istoj sezoni je osvojio i La Ligu i eliminisao Real iz Lige šampiona.







U sezoni kada je Real bio "bolji" i osvojio La Ligu 2012. godine, Pep je u toj sezoni osvojio četiri, a Madriđani jedan trofej, doduše, najvažniji - La Ligu. Gvardiola je pobedio Real u Superkupu Španije i Kupu kralja.





U eri Pepa Gvardiole, Real je osvojio četiri, a Barselona 14 trofeja, u razmaku od 2008. do 2012. godine.



Jedini kiks Pep je protiv Reala doživeo sa Bajernom, kada je u polufinalu Lige šampiona 2014. godine izgubio 0:1 i 0:4.



Sledeći dvomeč sa Realom čekao je pet godina, a onda je postao i prvi trener koji je izbacio i to sa obe pobede, Zinedina Zidana iz Lige šampiona.







Čekamo sledeći susret Pepa i Reala, nadamo se već sledeće godine...