Gatuzo ''proključao'', umesto napada - ''golicanje''!

AZ Alkmar je rešio da ne povuče "Napoli" kartu.



Holanđani su i pored 13 pozitivnih slučaja u svom timu doputovali u Napulj i slavilil sa 1:0. Desetkovani Holanđani tako odlaze sa tri boda kući dok Napolitancima sledi period unutrašnjeg dijaloga.



Gatuzo je već i ukazao na par stavki koje su odredile meč.



"Naš posed je bio sterilan. Nismo smeli da izgubimo ovakvu utakmicu. Posed je dobar, ali ne kada je sterilan, golickali smo rivala umesto da ih napadnemo. Treba nam više intenziteta, više gladi, danas nismo radili dobro oko lopte.







AZ je imao više motivacije, ostali su bez dosta igrača zbog COVID i to ih je motivisalo. Nikada nisam video da se brane sa toliko želje. Dozvolili smo im jedan šut i dali su gol. To se dešava u Evropi i nadam se da će to biti dobra lekcija za nas", izjavio je Gatuzo posle sinoćnjeg poraza.



Napoli se sada okreće domaćem prvenstvu, gostuju Beneventu u okviru petog kola Serije A. Za sada su na poziciji broj četiri sa osam bodova računajući negativni bod zbog utakmice sa Juventusom.