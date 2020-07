Gatuza više brine virus nego Mesi

Trener fudbalera Napolija Đenaro Gatuzo rekao je danas da postoji zabrinutost zbog porasta broja zaraženih u Kataloniji uoči utakmice sa Barselonom u Ligi šampiona.







Napoli će 8. avgusta u Španiji igrati protiv Barselone, revanš utakmicu osmine finala Lige šampiona. U prvom meču u Napulju bilo je nerešeno, 1:1.



"Ja neću ništa da kažem o tome pošto to nije moj posao. Naši menadžeri i predsednik će se time baviti. To je za njih uobičajen zadatak. Normalno je da smo zabrinuti, ali neću o tome govoriti. Predsednik i rukovodstvo će to rešiti", rekao je Gatuzo.



Napoli je ove sezone osvojio Kup Italije, a u Seriji A je poslednjih pet utakmica bez poraza i šesti je na tabeli sa dva boda manje od petoplasirane Rome.



"Nadam se da ćemo ući u utakmicu sa Barselonom u dobroj formi. Biće važno da odigramo meč sa velikim mentalitetom. Mislim da smo bili jaki u poslednjih nekoliko meseci", naveo je Gatuzo.