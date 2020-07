Gasperiniju isključenje nakon rasprave sa Mihajlovićem, Atalanti tri boda

Nije bilo golova do kraja prvog dela igre, da bi u 63. minutu domaćin stigao do prednosti, proradila je kolumbijska veza, Muriel strelac na asistenciju Duvana Zapate Do kraja nije bilo izglednijih prilika, ekipa iz Bergama je zadržala prednost i upisala novi trijumf, 15. meč zaredom u Seriji A neznaju za poraz.Sa druge strane ekipa Siniše Mihajlovića je u seriji slabih rezultat, peti meč zaredom ne znaju za trijumf.Atalanta je preskočila Inter i sada je druga na tabeli sa šest bodova manje od Juventusa, ali i utakmicom više od "Stare dame" i "Neroazura", Bolonja je 10. sa 43 osvojena boda.